Bloomberg назвал самые безопасные страны во время пандемии

Агентство Bloomberg составило рейтинг самых безопасных стран во время пандемии коронавируса. Лидерами в нем стали Сингапур и Новая Зеландия. Об этом пишет портал телеканала "Дождь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Причиной лидерства Сингапура стали эффективная борьба с распространением вируса в стране и высокие темпы вакцинации населения. Островному городу-государству удалось снизить ежедневное число новых случаев почти до нуля благодаря закрытию границ и жесткому карантину для заболевших.

В прошлом аналогичном рейтинге, составленном в ноябре 2020 года, первое место занимала Новая Зеландия, сейчас переместившаяся на вторую строчку. Она тоже успешно боролась с коронавирусом, но Сингапур опередил ее из-за высоких темпов вакцинации — около 20% населения.

В лидеры выбились также Австралия, Израиль и Тайвань. Россия заняла 22-е место, опередив Португалию, Испанию, Германию и Австрию.

Рейтинг рассчитывался на основе данных об общем числе заболевших, смертности, количестве проведенных тестов на Covid-19 и темпах вакцинации.