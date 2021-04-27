Bloomberg назвал самые безопасные страны во время пандемии
Foto: Pixabay

Агентство Bloomberg составило рейтинг самых безопасных стран во время пандемии коронавируса. Лидерами в нем стали Сингапур и Новая Зеландия. Об этом пишет портал телеканала "Дождь".

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Причиной лидерства Сингапура стали эффективная борьба с распространением вируса в стране и высокие темпы вакцинации населения. Островному городу-государству удалось снизить ежедневное число новых случаев почти до нуля благодаря закрытию границ и жесткому карантину для заболевших.

В прошлом аналогичном рейтинге, составленном в ноябре 2020 года, первое место занимала Новая Зеландия, сейчас переместившаяся на вторую строчку. Она тоже успешно боролась с коронавирусом, но Сингапур опередил ее из-за высоких темпов вакцинации — около 20% населения.

В лидеры выбились также Австралия, Израиль и Тайвань. Россия заняла 22-е место, опередив Португалию, Испанию, Германию и Австрию.

Рейтинг рассчитывался на основе данных об общем числе заболевших, смертности, количестве проведенных тестов на Covid-19 и темпах вакцинации.

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