Bloomberg: ОАЭ впервые за два года отправили нефть в Европу
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По данным агентства, танкер, перевозящий топливо, уже прошел Суэцкий канал и направляется в Нидерланды. Это первая поставка эмиратской нефти в ЕС с мая 2020 года.

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Танкер Moscow Spirit с грузом около 1 млн баррелей нефти на борту направляется в Роттердам. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов и на портовых агентов. Танкер наняло судоходное подразделение компании TotalEnergies.

Проанализированные агентством данные показывают, что до этого энергоносители из ОАЭ последний раз доставлялись в мае 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса Covid-19 обрушился рынок нефти.

У TotalEnergies также есть нефть из ОАЭ, которая находится на супертанкере, направляющемся в Египет. Bloomberg допускает, что этот груз впоследствии также окажется в Европе.

В последние годы основным поставщиком нефти на европейский рынок была Россия, занимавшая около четверти всего импорта. После вторжения российской армии в Украину Евросоюз активно обсуждает введение эмбарго на покупку нефти и газа из РФ. Во вторник, 24 мая, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны ЕС согласуют это решение "в ближайшие дни".

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