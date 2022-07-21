Международный уголовный суд в Гааге намерен выдвинуть первые обвинения в предполагаемых российских военных преступлениях в Украине уже этой зимой, сообщает агентство Bloomberg.
Как пишет портал "Радио Свобода", точная дата начала производства по первому делу не называется, однако, по данным Bloomberg, это может произойти либо в конце текущего года, либо в начале следующего.
Также сообщается, что представители Украины договариваются с Международным судом о передаче ему как минимум одного российского военнопленного, который якобы готов дать свидетельские показания против России.
Генеральная прокуратура Украины ведет сбор свидетельств о возможных военных преступлениях российских войск и собственные расследования с первого дня войны. В марте для сбора доказательств преступлений российской армии в Украине была создана совместная следственная группа с участием нескольких европейских судебных органов, в том числе Международного уголовного суда в Гааге. Работу группы поддерживает агентство Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия.
По данным на 6 июля, Генеральная прокуратура Украины приняла к расследованию подозрения в совершении более 21 тысяч военных преступлений с начала российского вторжения. Бывший генпрокурор страны Ирина Венедиктова сообщила Би-би-си, что в ее ведомство ежедневно поступает около 200-300 новых свидетельств о предполагаемых преступлениях.
- Международный уголовный суд в Гааге — межгосударственный орган, осуществляющий правосудие по преступлениям против человечности, военным преступлениям и геноциду. Действует на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Российская Федерация подписала Римский статут, но не ратифицировала его. В 2016 году, после того как суд постановил признать российскую аннексию Крыма оккупацией, президент Владимир Путин подписал указ о выходе России из состава Международного уголовного суда.
- Американский Институт стратегии и политики New Lines и канадский Центр прав человека Рауля Валленберга изучили ход военных действий в Украине, чтобы понять, есть ли в действиях российского государства и армии признаки геноцида. В опубликованном ими докладе утверждается, что действия российских военных в Украине нарушают статьи 2 и 3(с) Международной конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой ООН в 1948 году.
- Российские власти отрицают причастность своих военных к преступлениям. В частности, они завляли, что убийства в Буче и других поселках Киевской области — "постановка", или что убийства реальные, но ответственность за них несут украинские военные.