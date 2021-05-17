Bloomberg: реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Реальные доходы граждан России упали до уровня 2009 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Института Банка Финляндии.

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Главные причины снижения доходов — экономический кризис, который возник на фоне пандемии коронавируса и не развивающейся экономики России в целом.

Объемы производства в России в прошлом году снизились не так сильно, как во многих других странах, однако уровень жизни пострадал в большей степени, что способствовало падению рейтингов одобрения президента Владимира Путина.

Давно обещанного повышения доходов так и не случилось.

Напомним, продовольственная инфляция в России составила 8,2% в годовом выражении, и что за прошедший год рост цен на продовольственные товары в стране превысил аналогичный показатель в Евросоюзе в 7,5 раз.

А согласно данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в первом месяце 2021 года рост цен на продукты питания в России стал рекордным за последние пять лет.

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NEWSRU.com

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Source

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