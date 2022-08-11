Bloomberg: РФ в обход санкций вывезла из Сирии оружие для войны в Украине

Военную технику из Сирии в Россию вывозило в июле торговое судно Sparta II, пишет агентство Bloomberg. Турция не контролировала груз на этом судне.

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России удалось в июле вывезти из Сирии оружие и военную технику на борту находящегося под санкциями США торгового судна Sparta II. Таким образом, Москва обошла запрет на движение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, введенный Турцией в начале войны России против Украины, сообщило агентство Bloomberg во вторник, 9 августа, со ссылкой на европейские разведывательные службы и спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении редакции.

Сообщается, что судно, "практически наверняка" перевозившее военные транспортные средства, вышло из сирийского порта Тартус, используемого Россией, и прибыло в порт Новороссийска. При этом Турция, являющаяся членом НАТО, не стала проверять его груз.

По данным Bloomberg, Sparta II принадлежит подконтрольной министерству обороны РФ компании "Оборонлогистика", которая находится под санкциями США. Это судно в прошлом неоднократно использовалось для транспортировки военной техники из России в Сирию, отмечает агентство.

В то время как Украина получила от Запада вооружения на многомиллиардную сумму, России приходится самостоятельно обеспечивать свои нужды, напоминает Bloomberg. В ходе войны с Украиной, продолжающейся уже полгода, ВС РФ, по оценке США, потеряли десятки тысяч человек убитыми и ранеными, а также несколько тысяч единиц боевой техники.