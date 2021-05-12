Bloomberg: Россия задержала поставки "Спутника V" в Северную Македонию из-за ее позиции по Навальному

Россия задерживает поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Северную Македонию по геополитическим причинам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

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По словам двух собеседников издания, причина задержки состоит в том, что Северная Македония стала одной из трех балканских стран, подписавших декларацию с осуждением ареста Алексея Навального, а также подписала документ, поддерживающий введение персональных санкций в отношении российских чиновников за нарушения прав человека.

Один из чиновников правительства Северной Македонии сообщил Bloomberg, что официально Россия заявила, что задержки в поставках связаны с производством вакцины и спросом на нее. Однако высокопоставленный дипломат ЕС утверждает, что решение напрямую связано с поддержкой Северной Македонией действий, ставших ответом на арест Навального.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил Bloomberg, что осуществляет поставки вакцины в Северную Македонию в соответствии с контрактом.

"Нет никакой политики, когда речь заходит о сотрудничестве в области вакцин. Предположения о том, что политика играет определенную роль в поставках „Спутника V", совершенно неверны и идут вразрез с давним убеждением РФПИ в том, что пандемию можно победить только с помощью глобального партнерства", — говорится в заявлении организации.

В начале марта Северная Македония получила три тысячи доз вакцины "Спутник V", в конце месяца — еще три тысячи. Всего страна договорилась о поставке 200 тысяч доз российской вакцины. Помимо "Спутника V", Северная Македония закупила вакцины от Pfizer и китайской Sinopharm.