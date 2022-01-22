Bloomberg: Си Цзиньпин попросил Путина отложить "вторжение" на Украину

Китайский лидер Си Цзиньпин, возможно, попросил президента России Владимира Путина не начинать "войну" на Украине, пока не закончатся Зимние Олимпийские Игры в Пекине, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата в столице Китая.

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Собеседник агентства отметил, что Си Цзиньпин в настоящее время готовится к переизбранию на пост председателя КПК, в связи с чем ему невыгоден кризис в Европе.

Поэтому китайский МИД подчеркнул важность соблюдения резолюции ООН о перемирии, которое начинается за неделю до Олимпийских игр и заканчивается через неделю после Паралимпийских игр. Таким образом резолюция должна будет соблюдаться с 28 января по 20 марта.

Bloomberg также приводит мнения военных аналитиков, указавших, что к моменту окончания перемирия на Украине может начаться оттепель, которая помешает России организовать быстрое "вторжение".

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко обратился к правительству Германии с требованием опровергнуть слова командующего немецкими ВМС Кая-Ахима Шенбаха, заявившего, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что не исключает того, что Киев пригласит британских военнослужащих в случае предполагаемого "вторжения" России. Об этом он сказал в интервью UATV.

По его словам, Россия "создает туман войны", чтобы использовать это в переговорах. "Наша задача и наших партнеров — отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны", — сказал дипломат.

На вопрос, пригласит ли Украина западных партнеров, в том числе Великобританию, вмешаться в случае эскалации, Пристайко ответил утвердительно. "Если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", — заявил украинский посол.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что страна получила партию военной помощи от Великобритании в виде легких противотанковых средств.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.