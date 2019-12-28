Bloomberg: состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть

В 2019 году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25% — $1,2 трлн. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно ежегодному "индексу миллиардеров" Bloomberg, их состояние оценивается в $5,9 трлн.

Уточняется, что лидером по увеличению доходов в 2019 году стал Бернар Арно, глава французской компании LVMH, владеющей такими торговыми марками как Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. Его состояние увеличилось на $36,5 млрд по сравнению с 2018 годом. Он занимает третью строчку самых богатых в настоящее время людей на планете.

Самым же богатым человеком в мире остается глава Amazon Джефф Безос несмотря на то, что он потерял 9 млрд в результате бракоразводного процесса.