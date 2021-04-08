Bloomberg: США готовы ответить России на враждебные действия

Администрация президента США собрала необходимые доказательства враждебных действий со стороны России и изучает возможные ответные меры — такие как высылка дипломатов. Об этом в среду, 7 апреля, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь осведомленные источники в Белом доме.

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Среди враждебных действий, на которые Вашингтон "скоро" даст ответ, собеседник агентства назвал вмешательство в американские президентские выборы и хакерскую атаку Sunburst, которую называют самой опасной кибератакой в истории Америки.

Возможные шаги США могут также включать санкции и высылку российских шпионов в США, работающих под дипломатическим прикрытием. По словам одного из источников агентства, ответные шаги будут состоять из комбинации различных элементов, включая санкции против людей из ближайшего окружения Владимира Путина.

Лавров: Москва готова ответить на недружественные шаги

В свою очередь, Москва изъявила намерение ответить на "любые недружественные шаги" со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал позицию Соединенных Штатов "тупиковой", "тупой", и безрезультатной. США и их союзники — "ненадежные партнеры, и в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроение", — объяснил Лавров.

Анализ враждебных действий России был подготовлен по указанию президента США Джо Байдена, которое он дал в своей первый рабочий день в Белом доме. Расследование шло по четырем направлениям: хакерская атака, враждебные действия в отношении американских солдат в Афганистане, вмешательство в выборы и отравление оппозиционера Алексея Навального.