Bloomberg: США могут получить доступ к информации об операциях ГРУ за рубежом
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, которого экстрадировали из Швейцарии в США, возможно, обладает доступом к информации о секретных операциях Главного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ) за рубежом. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и российской разведке.

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По их словам, в частности, у Клюшина есть доступ к документам, касающимся взлома серверов Демократической партии США в 2016 году. Кроме того, по словам источников Bloomberg, Клюшин имеет доступ к другим секретным документам, включая информацию об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери в 2018 году.

Связи Клюшина с Кремлем через его фирму "М13", поставлявшую услуги мониторинга СМИ и соцсетей администрации президента РФ и другим госорганам России, могут сделать его "полезным источником информации" для властей США. Особенно в том случае, если Клюшин пойдет на сделку с американским правосудием.

Обвинили в инсайдерской торговле


Бизнесмена арестовали в Швейцарии в марте 2021 года по запросу США, куда его экстрадировали в декабре. Американские правоохранительные органы обвиняют его в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. Сам он свою вину отрицает. Адвокат Клюшина Оливер Сирик рассказал телекомпании NBC, что до ареста его подзащитного в 2019 и 2020 году пытались завербовать британские и американские спецслужбы.

В свою очередь пресс-секретарь посольства России в Швейцарии в интервью ТАСС назвал экстрадицию бизнесмена в США "очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном "охоты" на российских граждан в третьих странах".

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