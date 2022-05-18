Bloomberg: Турция предъявила ряд требований в обмен на одобрение заявок Финляндии и Швеции на присоединение НАТО

Руководство Турции предъявило НАТО ряд условий, при которых оно готово согласиться на вступление в альянс Швеции и Финляндии. Полный список требований публикует Bloomberg, пишет "Новая газета. Европа".

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Среди них — снятие санкций с Управления оборонной промышленности Турции (SSB) за покупку российских зенитно-ракетных систем С-400. Они были введены год назад.

Анкара требует отмены эмбарго на поставки оружия и возвращения в программу истребителей F-35, а также утверждения нового пакета закупок истребителей F-16. Кроме того, власти Турции хотят, чтобы Швеция и Финляндия признали Рабочую партию Курдистана террористической организацией.

В Госдепартаменте США уверены, что внутри НАТО сохранится консенсус по поводу принятия Швеции и Финляндии. При этом в ведомстве заявили, что Турция не выдвигала никаких дополнительных условий.

Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО в воскресенье 15 мая. По словам главы МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявку подадут уже 18 мая. В тот же день о подаче заявки на присоединение к альянсу сообщили и власти Швеции.

Для вступления в НАТО этих стран все 30 участников альянса должны поддержать их заявки. Препятствия могут возникнуть со стороны Турции. Анкара выступает против присоединения Швеции и Финляндии из-за их поддержки рабочей партии Курдистана.