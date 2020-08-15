Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко с Кремлем о бегстве в Россию
Foto: AP/Scanpix

Люди из окружения Александра Лукашенко "наводили справки" у кремлевских чиновников по возможности бегства в Россию в случае отстранения действующей власти в Белоруссии, рассказали источники Bloomberg. В самом Кремле допускают, что Лукашенко скоро перестанет быть президентом, но не исключают, что жесткое подавление протестов удержит его у власти на какое-то время, утверждают собеседники агентства, пишет российский портал forbes.ru.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пока Александр Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать Белоруссию, некоторые люди из его окружения изучают возможности бегства в Россию в случае его отстранения от власти, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника в Москве. По словам собеседников агентства, приближенные нынешнего белорусского лидера связывались по этому вопросу со своими кремлевскими контактами.

Некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится в президентском кресле, утверждают три источника Bloomberg. По словам еще одного источника, близкого к Кремлю, некоторые российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции контрпродуктивным. При этом эти же люди не исключают, что в конечном итоге такая политика, вероятно, сохранит Лукашенко у власти, по крайней мере, на какое-то время, пишет Bloomberg.

"Никто больше не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе преуспеть в подавлении протестов, но здесь есть большая проблема", — сказал глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По словам политтехнолога Глеба Павловского, Путин не хочет оказывать военную помощь Лукашенко, поскольку это может подстегнуть антироссийские настроения в Белоруссии. "Лукашенко больше не контролирует Беларусь, он контролирует только силы безопасности, но останутся ли они лояльными? Непонятно", — отметил он, добавив, что "все это головная боль Путина".

Прежде Кремль делал ставку на то, что Лукашенко удастся снова продлить свое правление, отмечает Bloomberg. Но это было до того, как полиция начала жестко отвечать на протесты, которые оказались крупнейшими из когда-либо происходивших в Белоруссии, указывает агентство.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

40

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Путин Лукьянов Выборы президента Белоруссии Александр Лукашенко Беларусь Белоруссия Кремль
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах