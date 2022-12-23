Bloomberg: в Китае за день коронавирусом заразились 37 млн человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Как сообщает агентство Bloomberg, в КНР зафиксирована крупнейшая вспышка Covid-19 с начала пандемии — в протоколе заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая говорится, что в один из дней на этой неделе в стране зарегистрировали почти 37 млн новых случаев.

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Всего за первые 20 дней декабря коронавирусом заразились 248 млн жителей КНР, это 18% всего населения страны.

Предыдущий суточный максимум был зафиксирован в январе этого года — тогда четырем миллионам китайцев пришел положительный тест на Covid-19.

При этом недавно аналитики оценивали прирост инфицированных в КНР в 1 млн человек ежедневно. В свою очередь, китайские власти подтвердили лишь три тысячи заражений с начала месяца.

На протяжении трех лет руководство КНР придерживалось жесткой политики "нулевой терпимости" к коронавирусу — в случае обнаружения заболевшего в локдаун могли отправить район или целый город. Антиковидные меры стали смягчать после недавних протестных акций, которые стали крупнейшими за несколько десятилетий.

В Китае вакцинировано более 90% населения, однако среди пожилых людей и представителей других групп риска этот показатель примерно вдвое ниже. Также в КНР прививают только препаратами, изготовленными китайскими компаниями — некоторые эксперты сомневаются в эффективности этих прививок.

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