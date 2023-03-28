Bloomberg: война и секретные расходы "съедают" бюджет России

Россия скрывает беспрецедентную треть своих бюджетных расходов от общественности, что является убедительным показателем того, как год войны против Украины изменил экономические приоритеты страны, пишет агентство Bloomberg.

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Согласно данным Министерства финансов, засекреченные или неуказанные расходы до 24 марта выросли до 2,4 триллиона рублей (31 миллиард долларов), что более чем вдвое превышает уровень за тот же период год назад. Планы на 2023 год предусматривали секретную долю бюджета почти в четверть, показывают расчеты Bloomberg.

Увеличение секретных расходов указывает на рост затрат, связанных с войной, считает независимый российский экономист Александра Суслина. "Логично предположить, что туда же включены расходы на новые территории", — сказала она, имея в виду оккупированные Россией территории Украины.

Поскольку расходы РФ на армию резко увеличиваются, оборона — вместе с соответствующей категорией национальной безопасности — по доле расходов теперь уступает только правительственным социальным программам.

Как отмечает Bloomberg, секретность расходов говорит о масштабах финансовых обязательств, связанных с военными усилиями, которые, как обещал президент РФ Владимир Путин, не будут иметь "ограничений". Тайные расходы ранее достигли пика около 21% в 2015 году, через год после аннексии Крыма.

Согласно российскому закону о бюджете, президент определяет, какие секретные программы будут приняты и распределены в рамках различных планов расходов. Законодатели созывают закрытые заседания для рассмотрения расходов, которые общественность не контролирует.

По словам экономиста Александра Исакова, рост расходов обусловлен закупками военной техники, выплатой зарплат мобилизованным россиянам и стремлением завершить некоторые инфраструктурные проекты до окончания текущего президентского срока в марте следующего года. Приближение окончания нынешнего президентского срока Путина также является причиной того, что правительство в РФ будет помнить о рисках подстегивания инфляции и попытается удержать дефицит бюджета ниже 4% ВВП.

Как сообщает Bloomberg, расходы на "национальную оборону" на 24 марта достигли 531 миллиард рублей, увеличившись вдвое по сравнению с прошлым годом, еще 379 миллиардов рублей было потрачено на обеспечение безопасности и правопорядка.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов и другие должностные лицы заявляют, что основной причиной того, что бюджет был настолько убыточным, являются авансовые платежи, сделанные для поддержки бизнеса и экономики.

Однако данные показывают, что наибольший рост приходится на расходы на оборону, за которыми следуют трансферы в регионы, пишет Bloomberg. Согласно доступным данным, категории образования и здравоохранения показывают небольшой рост по сравнению с предыдущим годом, в то время как расходы на экономику и социальные программы остаются на том же уровне.