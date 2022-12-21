По подсчетам агентства Bloomberg, за год армянский драм укрепился относительно доллара США сильнее всех остальных валют мира — на 22%. Среди лидеров и грузинский лари, выросший в сравнении с американской валютой на 16%.

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Эксперты объясняют укрепление армянской и грузинской валют тем, что с конца февраля в эти южнокавказские страны переехали тысячи россиян, выступивших против полномасштабного вторжения России в Украину. Граждане РФ имеют возможность длительно проживать в Армении по внутреннему паспорту, в Грузии — по заграничному. В этих обстоятельствах эмигранты переводят свои сбережения в местные банки и тем самым стимулируют спрос как на валюту двух стран, так и на потребительские товары.

Объем денежных переводов из России в Грузию относительно прошлого года вырос в пять раз, в Армению — почти в четыре раза. Это повлияло и на ВВП южнокавказских республик: МВФ прогнозирует экономический рост грузинской экономики в 2022 году на 10%, Центробанк Армении ожидает увеличение ВВП на 13% вместо более ранних оценок в 4,9%.

"Экономические выгоды не были данностью в начале войны — ожидалось, что соседи России пострадают, поскольку их крупнейшего торгового партнера задавили международными санкциями. В действительности огромный приток капитала увеличил их валютные резервы и улучшил баланс текущих операций", — констатирует агентство.

Bloomberg отмечает, что схожий эффект можно наблюдать и в других странах, куда в последние месяцы эмигрировали россияне, но в больших по населению странах он ощущается слабее. В качестве примера агентство называет Казахстан, куда после объявления в РФ "частичной" мобилизации в сентябре массово бежали мужчины с российскими паспортами. По итогам года тенге подешевел относительно доллара США примерно на 7,5%, хотя ранее эксперты предсказывали более существенное падение.

Весной по данным того же Bloomberg самой укрепившейся мировой валютой был российский рубль. Эксперты связывали это с эффективной политикой Центробанка РФ, который, в частности, ввел валютный контроль: запретил вывозить из страны большие объемы наличных и продавать иностранную валюту. К концу года это эффект сошел на нет — в последние недели российская валюта заметно подешевела относительно доллара США, опустившись к апрельским значениям.