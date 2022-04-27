Bloomberg: запасы оружия в США могут иссякнуть через несколько месяцев

Запасы оружия в США рискуют иссякнуть через несколько месяцев. Военные эксперты считают, если это произойдет, если администрация американского президента Джо Байдена продолжит отправлять в Украину запасы из арсенала. Об этом пишет Страна.ua со ссылкой на Bloomberg.

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"Это огромная угроза нашей безопасности", - заявила на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Конгресса бывшая замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд.

По ее словам, США отправили в Украину почти четверть своих запасов ракет Stinger.

Как уточнил Дэвид Берто, глава Совета по профессиональным услугам, Вашингтон готовит (видимо, к передаче в Украину - Ред.) треть имеющихся запасов оружия - без контрактов на их пополнение.

Ранее агентство Bloomberg писало, что США могут исчерпать свои запасы оружия, постоянно отправляя его в Украину. Вместе с тем, сообщалось, что США готовят к отправке в Украину комплексы Stinger, Javelin и другое оборудование. Минобороны США ищет способы ускорить производство оружия для поставок в Украину.