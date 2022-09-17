Боевые действия на границе Кыргызстана и Таджикистана: договоренности о прекращении огня нарушены

Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг друга в нарушении ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня. Накануне на кыргызско-таджикской границе начались ожесточенные боестолкновения. В пятницу утром обстрел шести пограничных нарядов Кыргызстана затронул Баткенский и Лейлекский район Баткенской области, сообщила погранслужба страны.

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"Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 08:50 (06:50 по мск), таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы Арык Баткенского района", — сообщили в погранслужбе Кыргызстана.

По данным ведомства, в 08:55 обстрел был прекращен. Сейчас обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная, заявили в погранслужбе.

В свою очередь министерство внутренних дел Таджикистана сообщило, что киргизские военные в нарушении достигнутых договоренностей о прекращении огня продолжают обстрел таджикских селений, разрушена соборная мечеть.

"Киргизские военные, применяя тяжелые боевые средства, в том числе военные вертолеты и беспилотники, наносят удары по жилым домам граждан и общественным объектам Таджикистана. В частности, 16 сентября ориентировочно в 17:20, в сельском совете Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района с помощью беспилотного летательного аппарата была разрушена соборная мечеть. Также в этом районе обстрелам подверглись десятки жилых домов граждан, пунктов обслуживания, общественный и личный транспорт", — говорится в сообщении пресс-центра МВД Таджикистана.

Ранее в пятницу в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопансости (ПС ГКНБ) Кыргызстана сообщили, что главы спецслужб двух стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 мск).

До этого погранслужбы обеих стран сообщали о стрельбе по всему периметру границы. Погранслужба Кыргызстана заявляла о ракетных ударах по инфраструктуре города Баткен, центра Баткенской области.

Баткенская область — самый отдаленный и западный регион Кыргызстана, который граничит как с Таджикистаном, так и с Узбекистаном. В Баткенской области до сих пор не согласованы 308 километров таджикской-кыргызской границы, а также прилегающие к ним 210 тысяч гектаров — территория чуть меньше площади Люксембурга.

Часто на этих спорных территориях возникают конфликты между местными жителями, которые перерастают в вооруженные столкновения между пограничниками двух стран.

Жертвами боестолкновений на границе с Таджикистаном стали 24 человека, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Киргизии.

"По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 человек", — говорится в сообщении.

По данным минздрава Кыргызстана, в результате вооруженных столкновений в больницы поступили 87 пострадавших, получивших в основном осколочные и огнестрельные ранения. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

Пресс-служба президента страны сообщила, что Садыр Жапаров вернулся с саммита ШОС и созывает совещание с правительством по урегулированию конфликта на границе.

Обстановка на кыргызско-таджикской границе продолжает оставаться напряженной.

Перестрелка началась два дня назад прямо накануне начала саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в соседнем Узбекистане, где собрались все главы государств-членов организации, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества.

На саммите в Самарканде присутствуют президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон. Днем в пятницу пресс-служба кыргизского президента сообщила, что Жапаров и Рахмон провели переговоры о ситуации на границе.

"Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. Будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего", — сообщили в пресс-службе.

В сообщении также сказано, что достигнута договоренность об ускорении работы межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы.

Сведения о причинах начала огня противоречивы. Кыргызские пограничники заявили, что таджикские пограничники спровоцировали открыть огонь, базируясь на спорной территории.

А таджикиская сторона заявила, что кыргызские пограничники начали стрелять беспричинно. Обе страны обвиняют друг друга в перебрасывании тяжелой военной техники к границе и нарушении обоюдных договоренностей и заявляют об обстреле погранзастав и населенных пунктов. Кыргызстан вручил ноту протесту посольству Таджикистана, заявив о нарушении ранее достигнутых договоренностей.

Погранслужба Кыргызстана заявила о попытках таджикских пограничников захватить населенные пункты на территории Кыргызстана. На некоторых спорных территориях Баткенской области часто проживают граждане обеих стран и, кроме того, там находятся семь анклавов (территорий одного государства, окруженных территорией другого).

Они достались Кыргызстану и Таджикистану как наследство от СССР и до сих пор часто становятся конфликтными зонами из-за бытовых споров о местной инфраструктуре — водоемах, дорогах или пастбищах.

На этот раз первые выстрелы тоже прозвучали недалеко от таджикского анклава Ворух, где проживают 35 тысяч таджикистанцев, сообщает погранслужба Таджикистана. Как в Таджикистане, так и в Кыргызстане расположены российские военные базы. МИД России в пятницу призвал Кыргызстан и Таджикистан прекратить столкновения на границе.