Богатые страны могут монополизировать вакцину от коронавируса

Богатые страны, среди которых США, Великобритания, ЕС и Япония, договорились о поставках 1,3 млрд доз вакцины от коронавируса. Это может привести к монополизации запасов: первыми вакцину получат не самые нуждающиеся, как и во время пандемии свиного гриппа в 2009 году, пишет The Bell со ссылкой на Bloomberg.

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По данным лондонской аналитической компании Airfinity, с учетом опционов на получение вакцины к 1,3 млрд "твердых" доз может добавиться более чем 1,5 млрд. "Хотя международные организации и отдельные страны обещают сделать вакцину дешевой и общедоступной, в реальности доз будет не хватать в мире с населением 7,8 млрд человек", - отмечает агентство.

Стоит учитывать, что вакцинация будет проводиться в два приема, и не все из законтрактованных вакцин будут достаточно эффективны.

Среди последних сделок — США и Великобритания подписали соглашения о поставках вакцин от компании Sanofi и его партнера GlaxoSmithKline Plc, а Япония заключила договор с Pfizer. Евросоюз также проводит "агрессивные" закупки, несмотря на то, что эффективность вакцин пока не доказана, подчеркивает Bloomberg.

Накануне правительство США сообщало, что заплатит $1,95 млрд за производство и доставку 100 млн доз будущей вакцины от коронавируса, которую разрабатывают Pfizer и BioNTech, при условии что лекарство будет безопасным и эффективным. Еще раньше Великобритания сообщала о соглашении на получение 30 млн доз экспериментальной вакцины у этих же компаний.