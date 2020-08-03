Богатые страны могут монополизировать вакцину от коронавируса
Foto: LETA

Богатые страны, среди которых США, Великобритания, ЕС и Япония, договорились о поставках 1,3 млрд доз вакцины от коронавируса. Это может привести к монополизации запасов: первыми вакцину получат не самые нуждающиеся, как и во время пандемии свиного гриппа в 2009 году, пишет The Bell со ссылкой на Bloomberg.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным лондонской аналитической компании Airfinity, с учетом опционов на получение вакцины к 1,3 млрд "твердых" доз может добавиться более чем 1,5 млрд. "Хотя международные организации и отдельные страны обещают сделать вакцину дешевой и общедоступной, в реальности доз будет не хватать в мире с населением 7,8 млрд человек", - отмечает агентство.

Стоит учитывать, что вакцинация будет проводиться в два приема, и не все из законтрактованных вакцин будут достаточно эффективны.

Среди последних сделок — США и Великобритания подписали соглашения о поставках вакцин от компании Sanofi и его партнера GlaxoSmithKline Plc, а Япония заключила договор с Pfizer. Евросоюз также проводит "агрессивные" закупки, несмотря на то, что эффективность вакцин пока не доказана, подчеркивает Bloomberg.

Накануне правительство США сообщало, что заплатит $1,95 млрд за производство и доставку 100 млн доз будущей вакцины от коронавируса, которую разрабатывают Pfizer и BioNTech, при условии что лекарство будет безопасным и эффективным. Еще раньше Великобритания сообщала о соглашении на получение 30 млн доз экспериментальной вакцины у этих же компаний.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

16

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Великобритания Евросоюз США Япония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе