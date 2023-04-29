Бойня в Техасе: пятеро погибших, включая ребенка
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вооруженный злоумышленник открыл огонь по жителям дома в Техасе, застрелив пятерых человек, в том числе восьмилетнего ребенка.

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Среди его жертв были также две женщины, которые, по словам полиции, прикрыли своими телами других детей.

Трагедия произошла поздно вечером в пятницу в небольшом городке Кливленд в 70 километрах к северо-востоку от Хьюстона.

По словам местного шерифа, полиция ведет розыск подозреваемого в убийствах мексиканца, вооруженного полуавтоматической винтовкой.

Судя по всему он был пьян, когда начал стрельбу возле дома, а когда жители потребовали, чтобы он прекратил огонь, он начал стрелять в них.

В общей сложности на тот момент в доме находилось 10 человек, все они были из Гондураса. Полиция не раскрывает их имен и не сообщает, какое отношение они могли иметь к стрелку.

Всего несколькими днями ранее на западе Техаса на молодежной вечеринке произошла другая перестрелка, в результате которой ранения получили 9 человек.

А за две недели до этого в Алабаме четыре молодых человека были застрелены на дне рождения местной школьницы, отмечавшей свое 16-летие.

Гибель от огнестрельного оружия остается главной причиной смертности среди детей и подросток в США.

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BBC News Русская служба:

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