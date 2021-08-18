Более 100 сторонников Навального сообщили о визитах полиции к ним домой
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Полицейские в Москве накануне вечером начали приходить к сторонникам Навального. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", с визитом полицейских столкнулись более сотни человек, чьи адреса были в базе, связанной с проектами Навального, которая оказалась в открытом доступе несколько дней назад.

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Как рассказал Би-би-си один из сторонников Навального, попросивший об анонимности, полицейские позвонили в дверь его квартиры примерно в 21:30 во вторник вечером и представились сотрудниками уголовного розыска.

"Я открываю дверь, приглашаю внутрь. Спрашиваю, мол, ну, чего такое. Они говорят, вот, ваши данные на экстремистском сайте Навального, вы давали свои данные? Знаете что-то о том, что ваши данные там? Ходили на митинги? Я отвечал, что ничего не знаю", — пересказал собеседник Би-би-си суть своего разговора с правоохранителями.

После этого полицейские спросили, не хочет ли он написать заявление о том, что его данные похитили и используют, но он отказался.

Собеседники "ОВД-Инфо" тоже рассказали, что полицейские приходили к ним во вторник поздно вечером — в 21:07, 21:15, 22:50 мск.

"Он [полицейский] представился какой-то фамилией и все. А затем сообщил, что мои данные слиты в интернет и теперь мне необходимо написать заявление о сливе личных данных с сайта "Умное голосование", — рассказал один из них.

Они также рассказали, что полицейские предлагали написать заявления об утечке их персональных данных.

"Дочери дома не было, поговорили со мной. Сказали, что совершают обход тех, чьи данные утекли с сайта по поддержке Навального (точно ресурс участковый назвать не мог, но впоследствии в ходе беседы упомянул "Умное голосование"). На вопрос, в чем суть претензий, стушевался и спросил, не хочет ли дочь пожаловаться на утечку ее персональных данных", — рассказала проекту одна из сторонниц Навального.

Как пишет "ОВД-Инфо", с визитами полицейских столкнулись не только те, чьи данные оказались в публичном доступе после утечки с сайтов "Свободу Навальному" и "Умное голосование", но и те, кто отправлял пожертвования "Фонду борьбы с коррупцией" (в России признан иностранным агентом и экстремистской организацией").

ФБК и другие структуры Навального были признаны российским судом экстремистскими и запрещены, сотрудничество с ними, в том числе пожертвования, грозят уголовной ответственностью.

В апреле база участников акции протеста "Свободу Навальному" утекла в сеть. Соратники Навального тогда заявляли, что в утечке виноват их бывший коллега Федор Горожанко. Сам он отрицал свою причастность к утечке. "Я не ломал ничего. И не продавал за миллион", — говорил он. СМИ сообщали, что были случаи, когда людей из базы увольняли с работы.

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