Более 110 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России в упрощенном порядке
Foto: AFP/Scanpix

Более 110 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики получили российские паспорта по упрощенной схеме, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Об этом он написал на своей странице в твиттере в пятницу.

Как сообщалось, 24 апреля прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В начале этого года в МВД России сообщали, что российское гражданство в 2019 году получили 227 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Интерфакс

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Интерфакс

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