Более 20 американских военных получили травмы в Сирии в результате "происшествия" с боевым вертолетом

22 американских военных получили травмы в результате "происшествия" с боевым вертолетом США в Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления официальных лиц.

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Инцидент произошел в минувшее воскресенье на северо-востоке арабской республики. Характер полученных военными травм не уточняется, однако Центральное командование США заявило, что 10 человек были эвакуированы за пределы Сирии для оказания медицинской помощи.

Что стало причиной случившегося, пока что не известно, ведется расследование. Официальные лица отмечают, что об огне противника в районе происшествия не сообщалось.

Всего в Сирии в рамках миссии по борьбе с остатками "Исламского государства" находится около 900 американских военных. Несмотря на то, что основные силы боевиков были разгромлены, сотни из них рассредоточены по региону и регулярно совершают нападения на представителей иностранных вооруженных сил.

Также в арабской республики действуют поддерживаемые Ираном вооруженные группировки, которые также атакуют американских военнослужащих. В марте этого года 25 кадровых военных США получили ранения в результате серии таких ударов.