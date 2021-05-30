Более 20 человек пострадали при стрельбе в США
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По меньше мере два человека погибли и от 20 до 25 пострадали в результате массовой стрельбы в округе Майами-Дейд во Флориде, сообщает ABC News со ссылкой на главу местной полиции Альфредо Рамиреза.

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Трое неизвестных в ночное время приехали на автомобиле на площадку, арендованную под концерт, и открыли огонь по людям из автоматов и пистолетов. В настоящее время ни один из подозреваемых не задержан.

Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние на данный момент неизвестно.

"Это хладнокровные убийцы, которые без разбора стреляют в толпу", — заявил Рамирез.

27 мая президент США Джо Байден призвал конгресс страны прекратить "эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия". Поводом для его заявления стала стрельба в Сан-Хосе, штат Калифорния, при которой погибли восемь человек, еще несколько пострадали.

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Gazeta.ru

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Gazeta.ru
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