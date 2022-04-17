Более 20 человек пострадали в ходе новых столкновений в Иерусалиме
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Иерусалиме в районе священной для иудеев и мусульман Храмовой горы в воскресенье, 17 апреля, вновь произошли столкновения палестинцев с израильтянами. В результате были ранены более 20 человек.

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Израильская полиция сообщила, что утром в воскресенье, незадолго до запланированного посещения Храмовой горы еврейскими верующими "сотни" палестинских демонстрантов начали собирать груды камней. сотрудники правоохранительных органов вмешались в ситуацию, чтобы "вывести" демонстрантов и "восстановить порядок".

По данным Палестинского Общества Красного Полумесяца, 19 палестинцев получили ранения, пятеро из них были госпитализированы. Некоторые пострадали от применения резиновых пуль.

Еще семь человек, как сообщили медицинские работники, получили небольшие травмы в ходе отдельного инцидента недалеко от Старого города Иерусалима. По сообщению израильской полиции, палестинская молодежь забрасывала камнями автобусы, перевозившие еврейских посетителей. Правоохранители задержали 18 палестинцев.

Более 170 раненых в Израиле с 15 апреля

Напряженность между палестинцами и израильскими силами безопасности резко усилилась в последние недели. Как сообщалось, 15 апреля более 150 палестинцев были ранены после того, как израильские солдаты применили слезоточивый газ и резиновые пули для усмирения радикалов, забрасывавших их камнями и фейерверками. Таким образом, число пострадавших в столкновениях за последние три дня превысило 170 человек.

Новый виток эскалации напряженности совпал по времени с мусульманским месяцем поста Рамадан. В 2021 году столкновения в районе мечети "Аль-Акса" переросли в многодневные ожесточенные стычки между участниками радикального исламистского движения ХАМАС и израильскими силами безопасности.

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