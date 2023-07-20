Более 20 человек пострадали в результате российских ударов по Одессе, Николаеву и Сумам

Войска РФ в ночь на 20 июля запустили беспилотники-камикадзе и ракеты по Одессе, Николаеву и Сумам, сообщает "Медуза".

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По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего по южным регионам Украины было выпущено 19 крылатых ракет, включая "Оникс" и "Калибр", и 19 дронов. Для атаки применялись ракеты воздушного и наземного базирования, запуски также проводили с подводной лодки, находящейся в акватории Черного моря. Две ракеты морского базирования, три ракеты наземного базирования и 13 дронов удалось сбить, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Под ударами оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети, говорится в сообщении.

В Николаеве, сообщили власти города и региона, повреждены жилые дома. Глава региона Виталий Ким сообщил, что пострадали 18 человек, девять из них, в том числе пятеро детей, госпитализированы. Два человека спасены из-под завалов. Ким также писал, что в результате атаки есть погибшие, но не уточнил подробности.

В Одессе повреждены несколько зданий, в том числе детские ясли, сообщили власти города. Глава областной администрации Олег Кипер написал о двоих пострадавших и возникшем в результате обстрела пожаре, площадью 300 квадратных метров. Председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о четырех пострадавших.

В Сумах дрон-камикадзе попал в здание внешкольного оздоровительного учреждения, вызвав пожар, сообщила областная военная администрация. Пострадала медсестра.

Дроны-камикадзе также атаковали и Черниговскую область, пишет УНИАН со ссылкой на главу региона Вячеслава Чауса. По его данным, повреждены несколько домов, часть жителей предстоит переселить.

Российские войска наносят массированные удары дронами и ракетами по территории Украины треть ночь подряд. Удары в ночь на 18 июля власти РФ назвали "возмездием" за взрыв на Крымском мосту, в котором они обвиняют Украину.