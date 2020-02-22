Более 20 пассажиров Diamond Princess сошли на берег без проверки на коронавирус

Более 20 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег без проверки на коронавирус после двухнедельного карантина, сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като. По его словам, проверку не прошли по меньшей мере 23 человека: 19 граждан Японии и четыре иностранца. Власти связались с ними, чтобы они прошли проверку.

"Это наша ошибка, мы глубоко о ней сожалеем и надеемся, что такое больше не повторится", — приводит слова Като ТАСС. С 19 по 21 февраля Diamond Princess покинули около 970 человек из 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа. В отдельном порядке с помощью чартерных рейсов были эвакуированы граждане США, Южной Кореи, Австралии, Израиля, Канады и Гонконга.

На лайнере остаются около 1,2 тысячи человек — экипаж и те, кто контактировал с заразившимися. Японские власти намерены спустить их на берег в ближайшее время. Капитан лайнера, итальянец Дженнаро Арма, покинет борт последним. Около ста пассажиров, которые тесно контактировали с больными, отправили автобусами на двухнедельный карантин в окрестностях Токио, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на японские СМИ.

Diamond Princess стал вторым по величине очагов распространения коронавируса за пределами Китая, на его борту заразились 634 человека, включая троих россиян. Двое пассажиров, граждане Японии 87 и 84 лет, скончались в больнице.

Среди вероятных причин массового заражения пассажиров в карантине называют недостаточно строгий санитарно-эпидемиологический режим, систему фильтрации воздуха, особенности соединения кают и метод вывоза отходов. Пока неясно, как именно происходило заражение людей на корабле. Возможно, здоровые люди заражались через дверные ручки. По данным Business Insider с 29 апреля, после полной дезинфекции, Diamond Princess начнет выполнять круизы в обычном режиме.