Более 20 тысяч волонтеров согласились заразиться схожими с COVID-19 вирусами за 4,4 тысячи долларов

Более 20 тысяч человек согласились заразиться вирусами, схожими с COVID-19, в рамках программы британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса. Обычно на участие в таких мероприятиях регистрируются несколько человек в день и всего в них участвуют десятки волонтеров, но после рекламной кампании hVIVO за несколько дней число желающих подскочило, пишет The Wall Street Journal.

За участие в эксперименте добровольцы получат по 3500 фунтов (4,4 тысячи долларов). Участников программы не станут заражать самим COVID-19 из-за отсутствия лекарства против него, будут использованы вирусы того же семейства. Исследователи надеются, что это поможет в разработке вакцины против коронавируса.

В отличие от лекарств, вакцины предназначены для здоровых людей, чтобы они могли избежать конкретного заболевания. Чтобы быстрее проверить эффективность вакцин, специалисты намеренно заражают людей, участвующих в эксперименте. Добровольцы будут находиться в изоляции под наблюдением до тех пор, пока больше не будут заразны. Препарат считается эффективным, если люди, которым его ввели, не заразились.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире разрабатывается около 20 вакцин против коронавируса, проводятся первые клинические испытания. "Тот факт, что спустя восемь недель с начала вспышки вакцина уже вводится первым волонтерам, говорит о том, что работы действительно ведутся с беспрецедентной скоростью. Такого не было никогда", — отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о создании трех прототипов вакцины, представляющих собой "рекомбинантные белки на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2". Результаты пилотных исследований ожидаются в июне, второй этап планируется завершить к началу третьего квартала года.

Разработкой вакцины также занимается Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Там начались испытания на лабораторных животных, в том числе на низших приматах. Ученые рассчитывают, что вакцину можно будет использовать к концу года.