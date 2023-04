Более 300 иностранных журналистов потребовали от Лаврова освободить Эвана Гершковича

Иностранные журналисты, ранее работавшие в России, опубликовали открытое письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с требованием немедленно освободить корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже.

"Эван Гершкович имеет большой и впечатляющий опыт журналистской работы. Мы не сомневаемся, что единственной целью его работы было информирование читателей о современной действительности в России. Поиск информации, даже если он идет в разрез с политическими интересами, не делает Эвана преступником или шпионом, он делает его журналистом. Журналистика — не преступление", — отмечается в письме.

По мнению журналистов, оставивших свои подписи под письмом, арест Гершковича "посылает тревожный и опасный сигнал об игнорировании Россией независимых СМИ и демонстрирует безразличие к судьбе молодого, талантливого и честного журналиста". Коллеги корреспондента The Wall Street Journal призвали российские власти немедленно снять все обвинения и освободить Гершковича.

Всего письмо подписал 301 журналист из США, Великобритании, Франции, Турции, Германии, Испании, Австралии, Канады, Италии, Польши, Швейцарии и других стран. В числе подписантов бывшие и действующие сотрудники крупнейших мировых изданий, в том числе BBC, The New York Times, The Guardian, AFP, The Washington Post и Financial Times.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта, вскоре ему предъявили обвинение по делу о шпионаже. По версии ФСБ, журналист якобы собирал секретные сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса РФ. Каких-либо подробностей по сути обвинения российские официальные лица с тех пор так и не сообщили.