Более 300 тысяч человек поддержали новую акцию за Навального
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Призыв команды российского оппозиционного политика Алексея Навального присоединиться к будущему большому митингу в его поддержку не остался незамеченным. Более 300 тысяч человек зарегистрировались к утру субботы, 27 марта, на специальном сайте кампании "Свободу Навальному", запущенном 23 марта.

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Протестный митинг является лишь одной из задач кампании, отметила в день старта кампании команда Навального. Сторонники оппозиционера призывает тех, кто планирует принять в нем участие, поставить на интерактивной карте точку в городе своего проживания. Точная дата митинга будет определена, когда число ожидаемых участников достигнет полумиллиона человек.

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2 годам и 6 месяцам колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении.

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. ЕС и США 2 марта синхронно ввели санкции за преследование Навального.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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