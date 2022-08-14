Более 40 человек погибли при пожаре в коптской церкви в Египте

В коптской церкви города Гиза в Египте вспыхнул пожар, в результате которого погиб по меньшей мере 41 человек, десятки получили ранения. Сообщается, что многие люди пострадали в давке, которая образовалась после возгорания. В числе погибших есть дети.

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Источники агентства Рейтер сообщили, что на службу в церкви "Абу-Сифин" собрались около 5 тыс. человек. По предварительным данным, пожар был связан с возгоранием электропроводки, и его очаг находился около дверей храма. В результате выход из здания оказался заблокирован, возникла давка.

Сейчас пожар потушен, о его причинах пока точно неизвестно, однако один священников соседней церкви сообщил агентству Франс-пресс, что здание загорелось из-за короткого замыкания. "Не было электричества, и они использовали генератор, - сказал он. - Когда электричество снова появилось, произошла перегрузка".

Свидетели описывали момент начала пожара так: "На третьем и четвертом этаже собирались верующие, и мы увидели, как со второго этажа повалил дым. Люди побежали вниз по ступенькам и стали падать друг на друга, - рассказал агентству Рейтер один из прихожан Ясир Мунир. - Потом мы услышали взрыв, увидели искры и огонь в окне". Мунир объяснил, что в это время он вместе с доверью находился на первом этаже, поэтому успел убежать.

Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси выразил "искренние соболезнования семьям невинных жертв, которые воссоединились с Господом в одном из его храмов".

На место происшествия отправилась группа сотрудников прокуратуры, которым предстоит расследовать причины трагедии.

Гиза находится на берегу Нила и входит в конгломерацию Каира.

В Египте, стране с населением 103 млн человек, - около 10 млн христиан-коптов. Египетские христиане часто жалуются на дискриминацию и играют в жизни страны меньшую роль, чем могли бы исходя из их численности.