Более 500 тысяч беженцев вернулись на Украину

Около 537 тысяч беженцев вернулись на Украину, согласно данным МВД страны, сообщает телеканал Euronews.

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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, со своей стороны, сообщает, что Украину с начала конфликта покинули около 4,2 млн человек. Эта цифра почти на 39 тысяч выше, чем днем ранее.

Больше половины украинских беженцев приняла Польша, для сравнения, в Румынию приехало почти в 4 раза меньше людей. Следом идут Молдавия, Венгрия и Словакия. Россия и Беларусь приняли более 360 тысяч человек, в основном из Донбасса.

При этом в ООН сообщают, что большое количество тех, кто въехал в соседние с Украиной страны, продолжают свой путь дальше.

Ольга, беженка из Харькова: "То, что мы видели — очень страшно. Одна семья из Харькова наехала на мины, это было страшно, только один ребенок выжил. В Чугуеве ужасная ситуация, изнасилованные женщины обращаются в больницы. Это все страшно".

Анастасия, беженка из Харькова: "Они сильно бомбят нас. Я не хотела уезжать, хотела остаться, но мне пришлось уехать. Там очень шумно. В последнюю неделю все было рядом с нами, спать невозможно, ты сидишь и ждешь, что произойдет дальше".

В общей сложности более десяти миллионов человек, а это более четверти населения, были вынуждены оставить свои дома, либо покинув страну, либо переехав в другие регионы Украины.

По данным ЮНИСЕФ, из 7,5 миллионов детей в стране более половины стали либо внутренне перемещенными лицами, либо беженцами.