Более 6 миллионов человек покинули Украину с начала войны. Такие цифры приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), пишет "Новая газета. Европа".

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Большинство жителей Украины уехали в Польшу (3,3 млн человек), Румынию (900 тысяч), Россию (780 тысяч), Венгрию (580 тысяч), Молдову (450 тысяч) и Словакию (400 тысяч).

Кроме того, отмечает агентство, более восьми миллионов человек были перемещены внутри страны.

Ранее ООН представила данные по убитым мирным жителям в Украине. По состоянию на 11 мая погиб 3541 человек, были ранены 3785 мирных жителей. Среди погибших — 239 детей. Фактические цифры жертв могут быть значительно выше.