Более 60 государств поддержали предложение Австралии о проведении независимого расследования появления Covid-19

Накануне открывающейся в понедельник в Женеве ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) инициативу Австралии и Евросоюза о проведении независимого расследования источника коронавируса в мире поддержали 62 страны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на австралийскую телерадиовещательную корпорацию АВС. Поддержка инициативы неуклонно растет.

Инициатива призывает к "беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на Covid-19".

В предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни.

Тем не менее, как сообщили источники в австралийском правительстве, формулировки в предложении ЕС были достаточно жесткими, чтобы обеспечить надлежащее и тщательное расследование, хотя они все еще называют это "первым шагом" к обеспечению прозрачности.

На данном этапе, по данным телерадиокорпорации, предложение поддержали Россия, Япония, Великобритания, Южная Корея, Турция, Индонезия и ЮАР. Ни Китай, ни США его не поддержали.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн отметила, что речь идет о "независимом обзоре пандемии с целью помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты глобального здоровья".

В свою очередь, пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай — один из них".

Дипломаты ЕС и Австралии в воскресенье продолжили прилагать усилия, чтобы убедить все крупные державы оказать им поддержку.

Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, первую озвучившую эту идею, в политической атаке на Китай.

Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео ранее неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о вирусе, что, по их мнению, стало одной из причин пандемии.