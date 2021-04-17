Более 70 мировых знаменитостей призвали Путина предоставить Навальному медпомощь в колонии

Более 70 мировых знаменитостей подписали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить Алексею Навальному в колонии квалифицированную медицинскую помощь. Обращение опубликовано в Le Monde, The Economist, Der Spiegel, Politiken, La Repubblica.

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"Мы обращаемся к вам, господин президент, с просьбой немедленно предоставить Навальному компетентную медицинскую консультацию и лечение, в которых он срочно нуждается и на которые он имеет право, как и любой гражданин России", — говорится в письме. Путин, как избранный глава государства и гарант закона, должен обеспечить соблюдение этого права.

В письме говорится, что покровская исправительная колония, в которой находится Навальный, считается одно из самых строгих в России. У оппозиционера наблюдаются клинические признаки тяжелого неврологического расстройства, приводящего к постоянной боли в спине, потери чувствительности ног и рук. Также у него сильный кашель и высокая температура.

В письме отмечается, что Навальный просил, чтобы его обследовал и лечил выбранный им врач, что является правом любого гражданина России. После отклонения этой просьбы он объявил голодовку в знак протеста.

Письмо подписали режиссер Джей Джей Абрамс, лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, Джон Максвелл Кутзее, Луиза Глюк, Герта Мюллер и Орхан Памук, писатели Джоан Роулинг, Майкл Каннингем, Нил Гейман, Марк Леви, Амели Нотомб, Салман Рушди, Патрик Зюскинд, Том Стоппард, Майкл Ондатже, актеры Бенедикт Камбербэтч, Алан Камминг, Дэвид Духовны, Рэйф Файнс, Стивен Фрай, Джуд Лоу, Иэн Маккелен, Билл Найи, Ванесса Редгрейв, Кристин Скотт Томас, участник группы АВВА Бьорн Ульвеус и фронтмен группы Radiohead Том Йорк.

Лечащие врачи Навального в тот же день опубликовали в "Новой газете" открытое письмо к директору ФСИН Александру Калашникову, отметив, что состояние оппозиционера близко к критическому. "У пациента развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям (показания по калию — 7,1 ммоль/л), и далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца", — говорится в письме.

Медики просят провести срочный консилиум "для обсуждения проведенных диагностических исследований и назначенного лечения, а также для выведения пациента из критического состояния, угрожающего летальным исходом". Авторы письма готовы незамедлительно начать переговоры и "сделать все возможное сегодня, так любое промедление и ожидание в течение выходных дней может привести к тяжелым последствиям" для жизни и здоровья Навального.

В Instagram Навального 16 апреля появилась запись, в которой говорится, что администрация колонии готова "уже сейчас" перейти к его принудительному кормлению, так как анализ крови политика "свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске". Сложившаяся еще с советских времен практика говорит о том, что это принудительное кормление объявивших голодовку заключенных является одним из видов пытки.

По мнению Навального, к нему не допускают независимого гражданского врача, так как боятся выяснить, что потеря чувствительности его конечностей связана с прошлогодним отравлением "Новичком" "или каким-то новым, я уж не удивлюсь".

Кроме того, пишет Навальный, "общее правило заключения в том, что человек для системы — раб. Тем более политзаключенный. ему всегда и во всем положено отказывать. А если протестует, то лучше принудительно кормить, чем выполнять законные требования".