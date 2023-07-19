Более 700 участников массовых беспорядков во Франции приговорены к тюремному заключению

Французские судьи приговорили 742 людей, участвовавших в недавних массовых беспорядках, к реальным тюремным срокам, сообщает RFI со ссылкой на министра юстиции страны Эрика Дюпон-Моретти. Подсудимых признали виновными в вандализме, нападении на сотрудников полиции и других правонарушениях.

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"Было чрезвычайно важно дать твердый и систематический ответ. Было важно, чтобы мы восстановили национальный порядок", — заявил Дюпон-Моретти. Ранее он призывал судей выносить жесткие приговоры в случае, если вина подсудимых будет доказана.

Всего приговоры были оглашены 1278 жителям Франции, многие обвиняемые предстали перед судом вскоре после задержания. Еще около 2500 человек ожидают рассмотрения дел. Средний возраст задержанных составляет 17 лет, обвинения против несовершеннолетних рассматривают специализированные суды.

Некоторые адвокаты заявляли, что обеспокоены соразмерностью возможных приговоров. Так, марсельский адвокат Камилла Баль говорила, что, хотя понимает желание "послать мощный сигнал", некоторые приговоры были "чрезвычайно суровыми, в том числе для тех, у кого не было судимостей ранее". Например, один из ее клиентов был осужден на 9 месяцев заключения за кражу банки с напитком из разгромленного супермаркета.

Массовые беспорядки в Париже и других городах начались в конце июня после того, как полицейский застрелил в пригороде французской столицы 17-летнего юношу североафриканского происхождения. Мирные акции переросли в погромы, сопровождавшиеся битьем витрин, сожжением автомобилей и нападениями на полицейских. В подавлении беспорядков были задействованы более 40 тысяч стражей правопорядка.