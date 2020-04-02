Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

В Москве подтверждено 2475 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в городском оперативном штабе.

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"Почти 46% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% - от 46 до 65 лет и еще около 15% - старше 65 лет, причем 6% из них старше 80 лет. Еще 6% из числа заболевших - дети", - сказал представитель штаба.

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев. Всего по стране число заразившихся за сутки выросло на 771 и составило 3548.

Как говорила утром в четверг заммэра города Анастасия Ракова, всего в столице врачи вылечили 140 заболевших COVID-19.

Среди заразившихся оказался певец Лев Лещенко и главврач инфекционной больнице в Коммунарке Денис Проценко.