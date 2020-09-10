Более половины стран мира ослабили ограничения на поездки

Больше половины стран мира (53%) смягчили ограничения на поездки, введенные для предотвращения распространения коронавируса, сообщает в четверг Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

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"В общей сложности 115 стран мира ослабили ограничения на поездки, это на 28 направлений больше, чем 19 июля. При этом два государства сняли все ограничения на путешествия, а остальные сохранили часть ограничительных мер. Направления, в которых были отменены ограничения, как правило, имеют высокий или очень высокий уровень санитарно-гигиенической инфраструктуры, а также сравнительно низкие показатели заражения Covid-19", - сообщает организация.

Как отмечает UNWTO, 79% государств с развитой экономикой постепенно снимают ограничения на путешествия, среди развивающихся стран таких только 47%, передает "Интерфакс". При этом 64% туристических направлений, где еще действуют ограничения на поездки, довольно сильно зависят от воздушного авиасообщения: 70% иностранных туристов прибывают туда на самолетах.

"В то же время многие страны мира крайне осторожны в отношении ослабления ограничений, а границы 93 стран (43% от общего числа) по-прежнему полностью закрыты для путешественников, из них 27 направлений закрыты на срок не менее 30 недель", - сообщает организация.

По словам генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили, скоординированная работа властей разных государств говорит о том, что туризм медленно, но неуклонно перезапускается во многих странах мира.

"Снятие ограничений на поездки также открывает двери для восстановления социальных и экономических связей в туризме", - добавил он. Однако Зураб Пололикашвили от лица UNWTO выразил обеспокоенность в связи с тем, что "некоторые страны не сделали никаких шагов на пути к снятию ограничений, особенно те, чья экономика очень сильно зависит от туризма".

В четверг генсек ООН Антониу Гутерриш, опираясь на последние данные UNWTO, выступил с заявлением о влиянии пандемии коронавируса на туризм. Эксперты предупреждают, что из-за вводимых ограничений под угрозой сокращения остаются около 100 млн рабочих мест в сфере прямого туризма. В первую очередь увольнение грозит женщинам и молодым работникам. А массовое падение доходов от туризма обернется снижением мирового ВВП на целых 2,8%.

В ООН полагают, что снижение туристической активности негативно повлияло на защиту окружающей среды. Хотя, с одной стороны, сократились объемы транспортных перевозок и выбросы парниковых газов, но, с другой, из-за сокращения доходов от туризма уменьшилось финансирование деятельности по сохранению биоразнообразия. Эксперты также прогнозируют рост браконьерства и предупреждают, что под угрозой, в первую очередь, оказываются экосистемы беднейших и островных государств. Кроме того, из-за закрытия в период пандемии 90% объектов всемирного культурного наследия ухудшается и финансирование деятельности по охране памятников архитектуры.