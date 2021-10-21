Более заразная вариация дельта-штамма Covid-19 добралась до России
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Новый вариант коронавируса AY.4.2 выявлен в России. Об этом "Ленте.ру" заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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Ученый рассказал, что данная разновидность уже обнаруживается в единичных случаях на российской территории. Он пояснил, что вариант AY.4.2 является лишь одним из множества ответвлений линии "дельта", которое может иметь некоторые преимущества перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько заразнее данный штамм, пока сложно сказать, добавил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что вероятность распространения варианта AY.4.2 в России и мире "достаточна". Тем не менее, он добавил, что эксперты не считают именно эту подлинию ответственной за большое количество ежедневных случаев заражения COVID-19 в разных странах.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса. Эксперты предполагают, что штамм AY.4.2 может оказаться самой заразной формой, обнаруженной с начала пандемии.

По данным британских ученых, новый вариант AY.4.2 распространяется на 10–15% быстрее, чем "дельта".

Сообщалось, что новая вариация коронавируса наблюдается только на территории Великобритании, где ею заразились около 10 процентов от всех пациентов с COVID-19 в стране. Однако случай заболевания AY.4.2 уже зафиксировали в Израиле, а также в США.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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Россия Коронавирус пандемия Covid-19
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