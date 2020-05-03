Болгария готовится к снятию режима ЧС

Законопроект о снятии режима чрезвычайной ситуации будет подготовлен в понедельник, 4 мая, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Об этом сообщает издание Sofia Globe.

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Снятие ограничений в Болгарии начнется уже 4 мая, сообщил премьер. Он добавил, что с понедельника будут разрешены занятия отдельными видами спорта на открытом воздухе и посещение бассейнов.

Кроме того, восстанавливается работа автошкол при условии использования инструктором и учеником средств индивидуальной защиты, а также проведения дезинфекции транспортного средства между занятиями. Также, по словам Бойко, после проведения необходимых инспекций разрешат работать открытым террасам ресторанов.

Режим чрезвычайной ситуации в стране был введен на фоне пандемии коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.