Болгария: Полиция "накрыла" университет, где печатались фальшивые доллары и евро
Foto: AP/Scanpix/LETA

Болгарская полиция в ходе совместной операции с американскими коллегами обнаружила в софийском университете подпольную типографию, где в течение длительного времени печатались фальшивые купюры высочайшего качества, сообщает Euronews.

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По данным источника, в ходе операции было изъято 4 млн фальшивых долларов США и свыше 3,5 млн фальшивых евро, а также принтеры и другое оборудование для печати денег.

В каком именно вузе печатались деньги, не сообщается.

В ходе операции задержаны два человека: мужчина и женщина, сотрудники учебного заведения. По данным следствия, они взимали 10% от номинальной стоимости поддельных банкнот, которые печатались в университетской типографии.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что подозреваемые состоят в крупной преступной группировке, которая занимается контрабандой фальшивых долларов на Украину и евро — в западно-европейские страны.

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