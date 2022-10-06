Болгария вывела из-под санкций поставщиков топлива из России до конца 2024 года

Техническое правительство Болгарии вывело из-под санкций российские компании, поставляющие в страну автомобильное топливо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Разрешается заключение новых государственных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками автомобильного топлива из Российской Федерации после 10 октября 2022 года", — говорится в сообщении. "Исключение вводится в связи с необходимостью обеспечения автомобильным топливом нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности. Оно действует до 31.12.2024 года".

Основным российским оператором моторного топлива в Болгарии является компания "Лукойл". В начале сентября делегация "Лукойла" встречалась с президентом Болгарии Руменом Радаевым. Радаев тогда заявил, что "Лукойл" — не только важная часть болгарской экономики, но и один из основных работодателей в Болгарии.

Ранее Болгария как член Евросоюза присоединилась санкционной компании против России в связи со вторжением в Украину. Делались заявления о том, что не будет заключаться новое соглашение с "Газпромом". Болгария одной из первых отказалась платить за российский газ в рублях — однако в августе техническое правительство заявило, что попробует снова договориться с "Газпромом" о поставках.

Техническое правительство Болгарии было создано 2 августа, оно будет работать, пока по результатам внеочередных парламентских выборов не будет сформирована новая правящая коалиция. Выборы состоялись 2 октября.