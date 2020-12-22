Болгария заявила, что выявила новый штамм коронавируса еще в апреле
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Болгарский специалист-пульмонолог Александр Симидчиев заявил, что в стране новый штамм коронавируса был выявлен задолго до заявления британских специалистов. Об этом он заявил в эфире Болгарского национального радио.

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По его словам, в Болгарии зафиксировали этот штамм еще в апреле 2020 года.

Он уточнил, что мутация была обнаружена Национальной лабораторией по СПИДу.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

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