Больной коронавирусом во второй раз сбежал из Каунусской больницы

54-летний Домининкас Армалис, больной коронавирусом, поставил на уши сотрудников Каунасской клинической больницы и сотрудников полиции, когда утром в воскресенье во второй раз сбежал из медицинского учреждения.

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Примерно через пару часов, при неясных до сих пор обстоятельствах, мужчина был возвращен в палату медицинского учреждения. Были ли у пациента, который произвольно покинул медицинское учреждение, новые контакты в течение этого периода и где он был, в настоящее время выясняют специалисты из больницы и центра здравоохранения, а также сотрудники полиции.