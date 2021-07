Большим круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции

Крупные суда, включая круизные лайнеры, не смогут больше проходить через канал Джудекка и проплывать перед центральной площадью Венеции Сан-Марко. Соответствующий закон одобрен кабинетом министров Италии, сообщается во вторник, 13 июля, на сайте правительства.

"Этот шаг необходим для того, чтобы защитить природу, ландшафт, а также художественную и культурную целостность Венеции", — подчеркнул министр инфраструктуры Энрико Джованнини. Глава итальянского Минкульта Дарио Франческини назвал день принятия этого закона историческим. Ограничения вступят в силу с 1 августа.

A #Venezia dal 1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Approvato il decreto legge in consiglio dei ministri. Orgoglioso di un impegno mantenuto. @UNESCO @AAzoulay pic.twitter.com/1HXIwpbHbZ