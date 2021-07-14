Большим круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции

Крупные суда, включая круизные лайнеры, не смогут больше проходить через канал Джудекка и проплывать перед центральной площадью Венеции Сан-Марко. Соответствующий закон одобрен кабинетом министров Италии, сообщается во вторник, 13 июля, на сайте правительства.

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"Этот шаг необходим для того, чтобы защитить природу, ландшафт, а также художественную и культурную целостность Венеции", — подчеркнул министр инфраструктуры Энрико Джованнини. Глава итальянского Минкульта Дарио Франческини назвал день принятия этого закона историческим. Ограничения вступят в силу с 1 августа.

A #Venezia dal 1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Approvato il decreto legge in consiglio dei ministri. Orgoglioso di un impegno mantenuto. @UNESCO @AAzoulay pic.twitter.com/1HXIwpbHbZ — Dario Franceschini (@dariofrance) July 13, 2021



В документе отмечается, что запрет распространяется на корабли, которые соответствуют одному из следующих критериев: вместимость более 25 тысяч тонн, длина более 180 метров или высота свыше 35 метров. Закон предусматривает создание фонда для выплаты компенсаций компаниям и их сотрудникам, которые пострадают от ограничений.



ЮНЕСКО могла включить Венецию в "черный список"

В июне ЮНЕСКО призывала немедленно запретить заход больших круизных лайнеров в лагуну и допускала включение Венеции в так называемый черный список. В него входят объекты Всемирного наследия, находящиеся под угрозой. Неназванные собеседники агентства Reuters в итальянском кабмине утверждают, что именно такая перспектива заставила правительство Италии действовать. Венеция и Венецианская лагуна были внесены в перечень объектов Всемирного наследия в 1987 году.

До пандемии COVID-19 миллионы посетителей приплывали в Венецию на круизных лайнерах. Волны, образуемые этими судами, наносили ущерб фундаментам зданий и угрожали экологическому равновесию лагуны.