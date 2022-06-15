Большинство немецких компаний не сможет быстро найти замену газу из РФ

Согласно исследованию IAB, почти половина немецких компаний уже повысила цены на продукцию из-за экономических последствий войны в Украине, еще 27% намерены сделать это.

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Согласно результатам опроса, проведенного в мае Институтом по исследованию рынка труда и карьеры (IAB), риски, связанные с возможным газовым эмбарго в отношении России, оцениваются немецкими фирмами как высокие, сообщает в среду, 15 июня, агентство dpa. Большая часть (58%) компаний не сможет в короткие сроки заместить российский газ, указали авторы исследования, которое опубликовано в специализированном журнале Wirtschaftsdienst.

Если поставки российского газа будут прекращены, около двух третей компаний в ФРГ с энергоемким производством и потребностью в природном газе опасаются значительного сокращения производства вплоть до его полной остановки. Среди компаний с неэнергоемким производством данного сценария ожидает каждый пятый респондент.

14% из почти 2000 опрошенных фирм заявили об уже произошедшем сокращении производства как одном из следствий войны в Украине. 70% компаний пострадали от скачков цен на энергоносители, наблюдаемых с начала войны. 25% фирм сообщили о проблемах с поставками комплектующих и материалов.

Повышение цен на продукцию

Почти каждый второй респондент заявил, что уже был вынужден повысить цены на продукцию из-за экономических последствий войны. Значительно выше среднего данный показатель оказался в строительной отрасли (77%), сфере транспорта (75%) и гостиничном бизнесе (73%), а также промышленности (67%). Еще 27% опрошенных компаний заявили, что ожидают повышения цен.

Между тем рынок труда в Германии в целом пока не пострадал от последствий войны. Лишь менее 12% компаний заявили, что были вынуждены перевести сотрудников на работу по сокращенному графику или отказаться от сверхурочной работы. Об увольнениях персонала пока не сообщается.