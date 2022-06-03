Большой пожар в Москве: бизнес-центр потушили, двое пострадавших

На западе Москвы случился пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза". Площадь пожара достигла более 1000 квадратных метров, пожару был присвоен пятый, самый высокий уровень сложности. В 12:32 его удалось потушить

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Информация о пожаре в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" поступила в МЧС в 9:31, сообщил в ТАСС со ссылкой на министерство. "Пожар начался на первом этаже БЦ на улице Горбунова 2/3. Огонь быстро перекинулся по утеплителю еще на четыре этажа", — уточнил источник "Интерфакса".

"По предварительным данным, посетителей в бизнес-центре не было. Из числа персонала здание покинули не все. На верхних этажах могут оставаться заблокированные огнем люди", — сказал источник "Интерфакса".

Речь может идти о 15 людях, с которыми не удается установить связь. Возможно, они остались внутри. В МЧС утверждают, что из здания спасены 120 человек.

По данным ТАСС, заблокированные люди могут находиться на последних этажах здания, отрезанные от выхода огнем.

Пресс-служба МЧС сообщила, что по предварительным данным площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Ранг сложности пожара повышен до пятого из пяти возможных, сообщил источник ТАСС. На месте работают 180 человек и 41 единица техники, добавили в ведомстве.

Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено. Движение по улице Горбунова перекрыто, водителям рекомендуют выбирать пути объезда, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Источник "Интерфакса" сообщает, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Одна из причин быстрого распространения огня — облицовка здания. "Облицовка и утеплитель здания выполнены с применением синтетических устаревших материалов с низкой степенью огнеупорности. В отделке также много синтетики. Это провоцирует появление едкого и очень токсичного дыма, который является главной угрозой для людей внутри", — сказал источник "Интерфакса".

На место пожара приехал глава МЧС Александр Куренков. Мэр Москвы Сергей Собянин уже отреагировал: он дал поручение по эвакуации людей и тушению пожара.

Пожар удалось полностью потушить в 12:32, заявили в МЧС. Два человека обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Есть и третий пострадавший, хоть и не непосредственно от пожара. Замглавы МЧС Илья Денисов сообщил РИА Новости, что начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов доставлен в больницу с места пожара, у него обширный инфаркт.