Болсонару снова попал в больницу с болями в животе. Все из-за покушения в 2018 году

Президент Бразилии Жаир Болсонару, в 2018 году переживший покушение, был снова госпитализирован из-за болей в животе и симптомов кишечной непроходимости. Президент уже ложился в больницу с теми же симптомами в июле этого года.

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Болсонару стало плохо во время отпуска в южном штате Санта-Катарина. Отдых пришлось прервать и его лечащему врачу, которого спецбортом забрали с Багамских островов, сообщают бразильские СМИ.

Врачи оценивают состояние 66-летнего президента как стабильное. Болсонару опубликовал в "Твиттере" фото из больницы. Он лежит на больничной койке, в носу у него трубка назогастрального зонда.

Болсолнару написал, что причиной госпитализации стали те же симптомы, из-за которых он провел четыре дня в больнице в июле прошлого года.

Он уточнил, что кишечная непроходимость связана с последствиями покушения в 2018 году, когда он был серьезно ранен и с тех пор перенес четыре операции.

- Comecei a passar mal após o almoço de domingo.

- Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje.

- Me colocaram sonda nasogástrica.

- Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 3, 2022

Как говорится в президентском твите, Болсонару стало плохо после обеда в воскресенье. Его доставили в частную клинику "Вила нова стар" в Сан-Паулу. На кадрах с места событий было видно, что Болсонару смог сам спуститься с самолета по трапу.

Болсонару пришел к власти в Бразилии в 2019 году и планирует избираться снова. Следующие президентские выборы в стране пройдут в октябре. В последние месяцы его популярность упала из-за критики мер, принятых его правительством после начала пандемии и из-за падения экономики.