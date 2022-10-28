Bookmate и основательница "Дождя" Синдеева внесены в реестр иноагентов

Минюст России пополнил реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В список попали основатель агентства "Индивидуум" Алексей Докучаев, директор книжного сервиса Bookmate Андрей Баев и сам сервис. В реестре физлиц-"иноагентов" оказалась, в том числе, основательница "Дождя" (канал признан в РФ иноагентом) Наталья Синдеева.

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В реестр СМИ-иностранных агентов попали Алексей Докучаев, Андрей Баев и книжный сервис Bookmate — до августа были владельцами независимого издательства Popcorn Books.

Издательство, в частности, выпустило книгу "Лето в пионерском галстуке" об отношениях двух юношей, начавшихся в пионерлагере. Книгу многие критиковали, в том числе "патиотичный" писатель и депутат Госдумы Захар Прилепин.

В конце мая 2022 года в телеграм-канале он написал возмущенный пост о книге. Прилепин считает, что книгу намеренно выпустили "к столетию пионерии" (19 мая). По его словам, "дети и подростки рвут книгу с руками" и что Popcorn Books "празднуют победу и считают барыши". "Они [издательство] этот пост расценят как удачу. На то и рассчитывали. Скрывать не стану, я бы всю вашу контору сжег бы, пока вы дома спите. Как говорится: за что пацаны воюют?" — написал Прилепин.

А в августе Лига безопасного интернета (возглавляет Екатерина Мизулина — дочь сенатора Елены Мизулиной) отправила официальный запрос в генпрокуратуру РФ с просьбой проверить книгу "Лето в пионерском галстуке" и в случае найденных нарушений "пресечь" распространение книги на электронных ресурсах, доступных несовергеннолетним. Само издательство Popcorn Books Лига безопасного интернета просила проверить на предмет соблюдения "законодательства, регулирующего деятельность организаций с иностранным финансированием".

Андрей Баев в разговоре с "Ъ" затруднился давать прогноз относительно того, как статус иноагента может повлиять на работу сервиса в России, но предположил, что статус он, Bookmate и Александр Докучаев получили в связи с изданием книги "Лето в пионерском галстуке".

Реестр физлиц-"иноагентов"

Кроме того, Минюст пополнил реестр физлиц-"иноагентов". В него включены шесть человек, в том числе основательница телеканала "Дождь" (также признан СМИ-"иноагентом") Наталья Синдеева и журналисты канала Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский.

Котрикадзе в эфире "Дождя" заявила, что скорее всего не будет маркироваться, но посоветуется с адвокатом.

"Это не имеет никакого практического смысла. На самом деле, все это закончится очень скоро. Все эти списки врагов России потеряют всякий смысл, и мы их просто выкинем на свалку", — сказала она.

Кроме того, в реестре включены адвокат Михаил Беньяш, журналист и политический обозреватель Иван Яковина и политтехнолог Тарас Березовец.

"Мне дико приятно, я очень переживал, что меня не вносят в этот список", — сказал Яковина. "Это очень даже забавно", — сказал Беньяш изданию "Адвокатская улица". Адвокат добавил, что пока не может ответить на вопросы о соблюдении "иноагентского" законодательства в работе и личной жизни.

По версии Минюста России, шесть новых физлиц-"иноагентов" получают финансирование от Украины.

Как пополняют списки

Минюст традиционно пополняет реестры "иноагентов" (всего их четыре) по пятницам. Так, в прошлую пятницу, 21 октября, в список СМИ-"иноагентов" включили журналиста и писателя Михаила Зыгаря, а в реестр физлиц-"иноагентов" — сразу восемь человек, в том числе экс-депутата Илью Пономарева и продюсера, гражданина Украины Александра Роднянского.

Неделей ранее, 14 октября, минюст пополнил сразу три "иноагентских" реестра. В реестр СМИ-"иноагентов" среди прочих был внесен кинокритик Антон Долин, физлицами-"иноагентами" были объявлены главный редактор телеканала "Дождь" (также признан СМИ-"иноагентом") Тихон Дзядко и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, а в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, добавили движение "Весна", запрета которого через суд добивается российская прокуратура.

По состоянию на 28 октября в реестре СМИ-"иноагентов" 198 строчек, реестре физлиц-"иноагентов" — 49 строчек, реестре незарегистрированных общественных объединений-"иноагентов" — 10 строчек, а реестре некоммерческих организаций-"иноагентов" — 66 строчек.

Однако уже 1 декабря 2022 года в России в силу вступит закон "о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", в рамках которого четыре действующих реестра будут объединены в один.

Кроме того, согласно новому закону, для признания "иноагентом" минюсту необязательно будет устанавливать факт иностранного финансирования — "агентом" можно будет признавать того, кто, с точки зрения российских властей, попал под "иностранное влияние".