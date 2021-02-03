Борис Джонсон назвал приговор Навальному "чистой трусостью"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "чистой трусостью" решение суда отправить Алексея Навального в колонию. "Решение Алексея Навального вернуться в Россию после отравления было по-настоящему смелым и самоотверженным. Решение суда, напротив, является чистой трусостью и не соответствует самым основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть освобожден немедленно", — заявил британский премьер в Twitter.

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Канцлер Австрии Себастьян Курц также назвал решение суда по делу Навального "неприемлемым". "Требую его немедленного освобождения и прекращения насилия в отношении мирных демонстрантов. Власти должны обеспечить верховенство закона и право на свободу выражения", — написал он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также осудил решение по делу Навального и призвал немедленно освободить его, а также всех мирных протестующих и журналистов, которых задерживали в последние недели. "Правосудием никогда нельзя злоупотреблять в политических целях", — подчеркнул он.

Эту позицию разделяют и лидеры других стран. "Приговор Алексею Навальному далек от законности любого правового государства. Навального необходимо немедленно освободить. Насилие в отношении мирных демонстрантов должно быть немедленно прекращено", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель, обращение которой опубликовал в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Приговор Алексею Навальному неприемлем. Политические разногласия никогда не должны считаться преступлением. Мы призываем немедленно освободить его. Необходимость уважать права человека и демократические свободы не подлежит обсуждению", — написал президент Франции Эмманюэль Макрон на русском языке в Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что приговором Навальному Россия нарушает свои международные обязательства в части верховенства закона и основных прав и свобод. С похожими заявлениями выступили и два других руководителя центральных органов ЕС: председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил приговор, вынесенный оппозиционеру. "Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", — говорится в твиттере министра.

Также свою обеспокоенность этим решением выразили Соединенные Штаты и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Министр добавил, что "Россия не может придерживаться самых базовых обязательств, ожидаемых от любого ответственного члена международного сообщества".

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Россия МИД Урсула фон дер Ляйен Twitter Алексей Навальный Ангела Меркель Борис Джонсон Европейский суд Евросоюз ЕСПЧ Насилие ФРГ Эмманюэль Макрон
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